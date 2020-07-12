عبد العزيز الطوالي يشعر الصمت ليلا - محمد الرحالي

2020/07/12 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي يراقصنا الشاعر عبد العزيز الطوالي في ديوانه الشعري "انشطارات الذات" في قصيدة وسمها "على الصمت يحيا الليل "، ليسافر بنا في المعاني المعتمة بذات انشطرت بين الليل والصمت لترسم معالم القصيدة سفر أراده شاعرنا إبحارا في الذات ومسوداتها النفسية والسيكولوجية المتعالقة على أطراف الليل في رحلة سمر طويل يغازل فيها عيون الليل امتا ولكن بالشعر ، يحوم حول الحلم الحقيقة أو بحثا عن بقعة ضوء فوق ركح الحياة ، وتشك ......





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