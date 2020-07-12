في البساطة والهجران - علا شيب الدين

2020/07/12 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علا_شيب_الدين المكان بالنسبة إليّ كثافة مجدولة وسيولة الزمان: تتطاحنان، تتطارحان،تنصتان، تتناغمان، تصمتان، تتقدان، تترمّدان،تتخضّبان، ترتعشان، تهدمان، تبنيان، تتفكَّكان، تُفكِّكان، تنسجان، تحلّان، تربطان، تخضّران، تيبسان، تعلوان، تهبطان، ترتجّان، تتفجّران، تخمدان، تطولان، تقصران، تمتدّان، تجزران، تهمدان، تشتعلان، تخبوان، تنكشفان، تسرّان، تفصحان، تُظلمان، تنيران...، لكنهما مجدولتان.



كلتاهما صرخة وجود مطلق وتشظٍّ ......





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