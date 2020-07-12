السينما في المدرسة: فن أم مادة دراسية؟ لكمال بن ونِّيس/ ترجمة :محمد الرحالي - محمد الرحالي

2020/07/12 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي هذا النص هو ترجمة قمت بها لمقال الكاتب التونسي كمال بن ونيس المنشور بعنوان :Le cinéma à l’école Un art ou une matière d’enseignement ?بمجلة :Wachma, N° 2, 1er trimestre 2006, école et cinéma numéro spéciale.النص المترجم: في حديث أولي مع البيداغوجيين تبين أن أغلب التلاميذ لا يطالعون ولا يقرأون، هو طلاق بينهم وبين القراءة المطالعة، وحتى البرامج التعليم ......





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