مراسل العالم يكشف تفاصيل جرح متظاهرين في بغداد

2020/07/12 | 17:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم في بغداد عن استمرار تواجد المتظاهرين عند المداخل الجنوبية للعاصمة بعد قيام القوات الأمنية بمنعهم من الدخول الى العاصمة وقد تم ...

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