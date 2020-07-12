القوات العراقية تدك 10 اوكار لمسلحي داعش

2020/07/12 | 17:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار عملية ابطال العراق ضد فلول داعش

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