عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 2312 اصابة بفيروس كورونا وشفاء 1645مصاباً ووفاة 95 مصابا

2020/07/12 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | زارة الصحة: تسجيل 2312 اصابة بفيروس كورونا وشفاء 1645مصاباً ووفاة 95 مصابا

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