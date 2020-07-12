المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تسجل انتعاش جديد بعد ركود دام أكثر من ثلاثة أشهر

2020/07/12 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، عن تسجيلها انتعاش جديد بعد ركود دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال مدير عام جمارك الإقليم سامال عبد الرحمن، إن الحركة التجارية في المنافذ الحدودية انخفضت إلى ثلاثين بالمئة بسبب إجراءات مواجهة فيروس كوروناوأوضح عبد الرحمن، أن التجارة انتعشت الآن بعد تخفيف هذه الاجراءات وسجلت عشرين بالمئة، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة في الأيام المقبلة.

وقد شهدت المنافذ الحدودية في الاقليم حالها حال المنافذ الحدودية الاخرى في العراق، شللا شبه تام منذ ظهور فيروس كورونا وتفشيه، والاغلاق والحظر الذي تبع ذلك، الذي ادى الى تجميد حركة نقل البضائع والاشخاص طيلة أشهر.

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