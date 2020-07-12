البارزاني يوقع أمرا بتعيين مديري الشرطة والمرور والجنسية باللإقليم

2020/07/12 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة اقليم كردستان اجراء تغييرات في عدد من المناصب بوزارة داخلية الإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ان رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، وقعا بحضور وزير داخلية الإقليم “ريبر احمد”، أمرا اقليميا يقضي بتعيين اللواء طارق احمد ابراهيم مديرا عاما لشرطة اقليم كردستان، ولواء الشرطة عبد القادر عزيز ابراهيم مديرا عاما لمرور الإقليم، ولواء الشرطة هيرش احمد محمد مديرا عاما للجنسية في اقليم كردستان، مشيدا بتجاربهم في مجالات عملهم السابقة.

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