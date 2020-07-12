كورونا في العراق .. وفاة 95 شخصاً واصابة 2312 آخرين خلال 24 ساعة

2020/07/12 | 17:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

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