الكشف عن أعراض السرطان المبكر عند الأطفال

2020/07/12 | 17:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أوضح أطباء الأورام العلامات التي يجب على الآباء أن ينتبهوا لها وأن يعرضوا الطفل على إخصائي عند ظهورها.

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