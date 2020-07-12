بالوثيقة.. رئيس مجلس النواب يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء

2020/07/12 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، للتدقيق والتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء.وقال بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمر بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء”.واوضح البيان، ان “الامر جاء بسبب التدهور …

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رئيس مجلس النواب يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء وكالة تقدم الاخبارية.

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