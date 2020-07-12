“سر كورونا” يقترب من “فضحه” .. المخابرات الغربية تحقق مع “علماء منشقين” من ووهان: الناس سيصدمون!

2020/07/12 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد يوم واحد من كشف عالمة هاربة من الصين، كانت على تماس مباشر مع اللحظات الاولى لاكتشاف فيروس كورونا، عددا من الكواليس المحيطة باصل الحادثة وانتشارها، كشف مستشار سابق في البيت الابيض عن تحقيقات استخبارية تجري مع عدد من العلماء الهاربين من الصين، فيما بين أن قريبًا سيتم التوصل لمعلومات من المرجح […]

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