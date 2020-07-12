الهجوم النازي،هل كان متوقعا؟ - عبد المطلب العلمي

2020/07/12 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المطلب_العلمي الأستعداد للهجوم النازي بدأ مبكرا و محاضر اجتمعات القياده العليا للجيش الأحمر تشير الى ذلك .كذلك العمل الجاد لتحضير الامكانيات اللوجستيه لنقل المصانع الى ما وراء الأورال .و يجب الاشاره الى اجتماع المكتب السياسي في ايار1941 و كلمه ستالين في ذلك الاجتماع و التي تلخص ما تبقى غير منجز من التحضيرات و اقتراحاته لتذليل الصعاب،و كذلك نقاشه مع العسكريين اعضاء المكتب السياسي و العسكريين المدعويين.لكن بين في ......





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