سي أن أن : المؤرخون سيصنفون ترامب كأسوأ رئيس مر في تاريخ الولايات المتحدة

2020/07/12 | 17:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الاحد، أن مراكز الاستطلاع اظهرت تراجع تأييد الرئيس الامريكي بنسبة 38 بالمائة ، حيث يظهر الاستطلاع العادي أن معدل موافقة ترامب تحوم حول نسبة 40 بالمائة ونسبة الرفض اعلى من 55 بالمائة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” تصنيف قبول ترامب لايتحسن […]

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