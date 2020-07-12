بالوثائق.. نائب يحرك شكوى قضائية ضد هيئة الاعلام والاتصالات

2020/07/12 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم الاحد، الادعاء العام بتحريك شكوى قضائية ضد هيئة الاعلام والاتصالات على خلفية قرار تمديد عقود تراخيص الهاتف النقال.وقال الربيعي بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “ذكر في شكواه عدد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الاعلام والاتصالات متمثلة بمجلس مفوضيها ورئيس جهازها التنفيذي في طلبها تمديد عمل …

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نائب يحرك شكوى قضائية ضد هيئة الاعلام والاتصالات وكالة تقدم الاخبارية.

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