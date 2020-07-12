دولة خليجية تسجل أقل معدل باصابات كورونا منذ أكثر من شهرين

2020/07/12 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت قطر الأحد، 470 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ، في أقل معدل منذ أكثر من شهرين، ليبلغ الإجمالي 103598 إصابة، فيما تم تسجيل وفاة واحدة جديدة، لترفع الإجمالي إلى 147 حالة وفاة.ولفتت وزارة الصحة القطرية إلى أن 44 حالة استدعت خلال الـ24 ساعة الماضية دخول المستشفى، وبالتالي فإن عدد المصابين الذين يتلقون […]

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