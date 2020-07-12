بعد زيارة الكاظمي.. 500 شاحنة إيرانية تدخل مندلي إسبوعياً

2020/07/12 | 18:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاحد، عن اتفاق بين الحكومة العراقية والجانب الايراني على دخول 500 شاحنة ايرانية من البضائع المتنوعة "إسبوعيا" غبر منفذ مندلي شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقا بين العراق وايران تضمن دخول 500 شاحنة ايرانية الى الاراضي العراقية عبر منفذ مندلي، ( 95 كم شرق بعقوبة)، خلال يومين من كل اسبوع وبمعدل 250 شاحنة في اليوم".

وحذر الخزاعي من "ضعف الاجراءات الصحية والوقائية حيال فيروس كورونا في المنفذ"، مشددا على "ضرورة اعتماد خطة صحية مشددة لتجنب زيادة اصابات كورونا عبر الوافدين من معبر مندلي".

ودعا الخزاعي الى "حماية ديالى من وباء كورونا وتجنب تفشي اصابات قادمة عبر منفذ مندلي"، مشددا في ذات الوقت على ضرورة "انعاش الواقع الاقتصادي وتشغيل الآف الايدي العاملة في المنفذ".

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار منفذ مندلي امس واوعز بفتح المنفذ جزئيا امام عملياات التبادل التجاري بين العراق وايران.

وقررت الحكومة العراقية في اذار الماضي اغلاق جميع المعابر الحدودية لمنع تفشي وانتقال فيروس كورونا الى الاراضي العراقية.

وتؤكد الاحصائيات شبه الرسمية ان حجم التبادل التجاري بين العراق وايران عبر المنافذ الحدودية يتجاوز 12 مليار دولار سنويا.

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