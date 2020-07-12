محمد كاصد يذود عن عرين الانيق لموسم واحد

2020/07/12 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي لطلبة، تعاقده بشكل رسمي مع الحارس محمد كاصد لتمثيل الفريق لمدة موسم مواحد.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ أن “محمد كاصد ينضم رسميا للانيق قادماً من القوة الجوية”.تجدر الإشارة الى ان كاصد يمتلك خبرة دولية كبيرة ولعب في كأس القارات ومثل اكبر الأندية العراقية من بينها الشرطة والزوراء […]

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