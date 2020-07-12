قرار جديد من التربية بشأن امتحانات المراحل الاعدادية كافة

2020/07/12 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعتبر العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ عدم رسوب اختياري لطلبة المرحلة الاعدادية بكافة فروعها قررت وزارة التربية، اليوم الأحد 12 تموز 2020، اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب لطلبة المرحلة الإعدادية بفروعها كافة للذين لا يرغبون بإدائها في الدورين الاول والثاني ، مبينةً ان الإجراء يندرج ضمن توجيهات معالي وزير التربية الأستاذ […]

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