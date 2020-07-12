لم يتمكن كورونا من “قهرها”: تعرف على أكبر 9 شركات اتصال في الشرق الأوسط ورؤسائها.. احداها تعمل في العراق

2020/07/12 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثبت قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط أنه واحد من أكثر القطاعات مرونة في عصر كورونا، حيث تتمتع شركات الاتصالات بالقدرة على زيادة الإيرادات، حيث يعتمد الناس على تقنياتهم للعمل والاتصال والمزيد مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.واعدت مجلة فوربس الاميركية والمختصة بالاقتصاد، ومراقبة الثروات، قائمة بـ9 شركات اتصال، جائت ضمن قائمة […]

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