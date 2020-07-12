الطلبة يحسم صفقتي كاصد وجاكوب رسميا

2020/07/12 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهت إدارة نادي الطلبة، اليوم الأحد، إجراءات التعاقد بصفة نهائية مع اللاعب الكاميروني جاكوب لتمثيل الفريق في منافسات الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من الإدارة في تصريحات، إن أحمد خلف مدرب الطبة، أبدى رغبته بالتعاقد مع المحترف الكاميروني جاكوب ونجحت الإدارة بضمه رسميا معه قادما من فريق نفط الجنوب.

وأشار المصدر، إلى أن جاكوب أصبح أول صفقات الطلبة على مستوى المحترفين وهناك اتفاق مبدأي مع المحترف السوري عبد الرحمن بركات لانضمامه في أقرب وقت.

وأكد المصدر، أن الفريق تعاقد أيضا رسميا اليوم مع الحارس المخضرم محمد كاصد قادما من صفوف الزوراء.

ويعد كاصد إضافة نوعية للفريق لما يملكه من خبرة كبيرة ستنعكس إيجابيا على الفريق.

يشار إلى أن الطلبة أبرم صفقات مقتضبة ومميزة تحضيرا للموسم الجديد من الدوري العراقي الممتاز.

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