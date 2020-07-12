الزوراء يجدد لقاسم وكامل

2020/07/12 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تعاقدها مع لاعبين مؤثرين بالفريق قبل الموسم الجديد.

ونجحت الإدارة في إقناع المدافع المميز عباس قاسم والدولي السابق مهدي كامل بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل بعد مفاوضات طويلة.

وقال مصدر مقرب من الزوراء في تصريحات: “لم تفرط الإدارة في لاعبين مؤثرين وبخبرة عباس قاسم ومهدي كامل حيث يعدان من الركائز المهمة بالفريق وبالتالي قطع النادي الطريق على الطامعين في الدخول على خط المفاوضات”.

وبين أن الإدارة تفاوض لاعبين محترفين لضمهم للفريق وهناك مفاوضات متقدمة مع ثلاثة منهم سيتم الكشف عن أسمائهم حال انتهاء الصفقات بشكل رسمي.

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