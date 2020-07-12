2020/07/12 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم الأحد ،، اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب لطلبة المرحلة الإعدادية بفروعها كافة للذين لا يرغبون بإدائها في الدورين الاول والثاني، مبينةً ان الإجراء يندرج ضمن توجيهات معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد مخلف للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.وأوضح المكتب الإعلامي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعتبر العام الحالي عدم رسوب اختياري لطلبة المرحلة الاعدادية بكافة فروعها وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعتبر العام الحالي عدم رسوب اختياري لطلبة المرحلة الاعدادية بكافة فروعها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعتبر العام الحالي عدم رسوب اختياري لطلبة المرحلة الاعدادية بكافة فروعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).