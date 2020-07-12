الكويت بحاجة الى اقتراض 65 مليار دولار لتمويل عجز الميزانية

2020/07/12 | 18:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.قالت النائب في البرلمان الكويتي، صفاء الهاشم، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.وجاءت تصريحات الهاشم التي ترأس اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.وقالت في […]

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