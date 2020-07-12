كورونا يصيب فنانة عراقية جديدة

2020/07/12 | 18:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصبت الفنانة العراقية الكبيرة، زهرة الربيعي، بفيروس كورونا، في حادث اصابة جديدة لكورونا في الوسط الفني العراقي.وقال مصدر إن “نتائج مختبرية اثبتت اصابة الفنانة زهرة الربيعي بفيروس كورونا”.من جانبه أكد الاعلامي علي الخالدي إصابة الربيعي بكورونا.إصابة الفنانة الكبيرة ( زهرة الربيعي ) بفيروس كورونا pic.twitter.com/xTsqncJXCy — علي […]

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