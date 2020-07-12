برشلونة يصدر بيانًا عن إصابة جريزمان

2020/07/12 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح نادي برشلونة اليوم الأحد، طبيعة الإصابة التي يعاني منها الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق.

وكان جريزمان غادر مباراة بلد الوليد، أمس السبت، في الجولة الـ36 من الليجا مصابًا.

ووفقًا لبيان رسمي على حساب برشلونة بموقع “تويتر”، فإن جريزمان خضع لاختبارات جديدة، صباح اليوم، والتي أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الرباعية بالقدم اليمنى.

وأضاف البيان أن مدة غياب جريزمان عن المباريات تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وكانت تقارير إسبانية زعمت أن جريزمان لن يتمكن من المشاركة محليًا مرة أخرى مع برشلونة هذا الموسم.

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