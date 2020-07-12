دراسة تكشف نتائج مقلقة عن صحة المتعافين من فيروس كورونا

2020/07/12 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

توصلت دراسة علمية إلى أن المتعافين من مرض كورونا، تلازمهم أعراض صحية رغم شفائهم التام من ا...





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