التربية تعتبر العام الدراسي 2019-2020 عام عدم رسوب اختياري لطلبة المرحلة الاعدادية بكافة فروعها

2020/07/12 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الأحد، 12 تموز، 2020، اعتبار العام الدراسي لسنة 2019-2020 عام عدم رسوب اختياري لطلبة المرحلة الاعدادية بكافة فروعها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت اليوم الأحد 12 تموز 2020، اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب لطلبة المرحلة الإعدادية بفروعها كافة للذين لا يرغبون بإدائها في الدورين الاول والثاني"، مبينةً ان "الإجراء يندرج ضمن توجيهات وزير التربية علي حميد مخلف للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".

واضاف البيان أن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة أوعزت للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بأستلام طلبات الطلبة الذين لا يرغبون بإداء الامتحانات النهائية للدور الاول والثاني لهذا العام، على ان يكون الطلب مقترن بتوقيع ولي أمر الطالب ، حيث تقوم أدارة المدرسة بإرسالهُ الى المديرية العامة للتربية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 26 من شهر تموز الحالي".

واكدت الوزارة انها "لن تألوا جهداً في اتخاذ كافة القرارات التي تصب في مصلحة ابناءنا الطلبة وتحافظ على مستقبلهم".

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