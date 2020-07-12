2020/07/12 | 18:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل 95 حالة وفاة جديدة، و2312 إصابة اضافية، و1645 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: 95 وفاة و2312 إصابة جديدة بالكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: 95 وفاة و2312 إصابة جديدة بالكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).