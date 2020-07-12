العراق: الحل السياسي هو الضمان لإيقاف معاناة الشعب السوري

2020/07/12 | 18:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقية أن الحل السياسي هو الضمان لإيقاف معاناة الشعب السوري، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية في سوريا تشكل تهديداً خطيراً للأ...

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