العراق يسجل 2312 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/12 | 18:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت اصابات كورونا في العراق بشكل ملحوظ مؤخرا

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