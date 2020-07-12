2020/07/12 | 18:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- طالب النائب علاء الربيعي الادعاء العام بتحريك شكوى قضائية ضد هيئة الاعلام والاتصالات على خلفية قرار تمديد عقود تراخيص الهاتف النقال.الربيعي ذكر في شكواه عدد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الاعلام والاتصالات متمثلة بمجلس مفوضيها ورئيس جهازها التنفيذي في طلبها تمديد عمل هذه الشركات رغم اخلالها بتنفيذ بنود رخصة العمل الممنوحة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق ..الربيعي يحرك دعوى قضائية ضد قرار تمديد تراخيص شركات الهاتف النقال المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق .. الربيعي يحرك دعوى قضائية ضد قرار تمديد تراخيص شركات الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق .. الربيعي يحرك دعوى قضائية ضد قرار تمديد تراخيص شركات الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).