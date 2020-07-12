سي أن أن : المؤرخون سيصنفون ترامب كأسوأ رئيس مر في تاريخ الولايات المتحدة

2020/07/12 | 18:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الاحد، أن مراكز الاستطلاع اظهرت تراجع تأييد الرئيس الامريكي بنسبة 38 بالمائة ، حيث يظهر الاستطلاع العادي أن معدل موافقة ترامب تحوم حول نسبة 40 بالمائة ونسبة الرفض اعلى من 55 بالمائة.

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