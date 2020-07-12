الكعبي: مسؤولية الحكومة الاستماع الى المطالب بعيدا عن الاعتداءات

2020/07/12 | 18:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، الاحد، الحكومة الى الاستماع الى المطالب التي ينادي بيها المتظاهرين بعيدا عن الاعتداءات.

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