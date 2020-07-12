وزارة الكهرباء ترحب بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة عقودها

2020/07/12 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادرحبت وزارة الكهرباء، الأحد، بتوجيه رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات الوزارة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى بحسب الوكالة الرسمية، إن "الوزارة رحبت سابقا وترحب مجددا بتشكيل إي لجان برلمانية لمراجعة عقود الكهرباء"، لافتا إلى أن "اللجنة التي أراد مجلس النواب تشكيلها لمراجعة عقود الكهرباء منذ عام 2005 ولحد الآن، ستتواصل الوزارة معها بفتح جميع الأبواب وتهيئة جميع المستلزمات اللازمة لإنجاح عملها بمراجعة عقود الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية 2019".وأضاف، أن "الوزارة تجدد ترحيبها بتلك اللجان المشكلة والأبواب مفتوحة أمامه ومشرعة وكل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملهم سوف تكون حاضرة".

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