2020/07/12 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/متابعة تزايدت حالات الانتحار في الكويت تتزايد، خصوصاً بين العمالة الوافدة، منذ بداية انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19). وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان إحصائية حديثة كشفت أن عدد من أقدموا على إنهاء حياتهم بأيديهم خلال شهر يونيو الماضي وحتى 9 يوليو الجاري بلغ 16 حالة، بواقع 14 منتحراً في شهر يونيو، وحالتين في يوليو. وبحسب الإحصائية، فإن من بين المنتحرين خلال الأيام الـ39، فيلبينيين، وبنجلاديشياً، وشخصاً غير كويتي (بدون)، والبقية من الجنسية الهندية، وأعمارهم تتراوح بين 25 و58 عاماً.وفيما عزت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية ارتفاع حالات الانتحار إلى الظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها العمالة، وانعدام الفرص الوظيفية المتاحة جراء تداعيات الفيروس، رأى علماء النفس أن الخوف الشديد يؤدي للتوتر والقلق والاكتئاب، ومن ثم إلى الانتحار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدّاد الانتحار بالكويت يتصاعد في ظل «كورونا») نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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