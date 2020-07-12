عدّاد الانتحار بالكويت يتصاعد في ظل «كورونا»

2020/07/12 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تزايدت حالات الانتحار في الكويت تتزايد، خصوصاً بين العمالة الوافدة، منذ بداية انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19). وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان إحصائية حديثة كشفت أن عدد من أقدموا على إنهاء حياتهم بأيديهم خلال شهر يونيو الماضي وحتى 9 يوليو الجاري بلغ 16 حالة، بواقع 14 منتحراً في شهر يونيو، وحالتين في يوليو. وبحسب الإحصائية، فإن من بين المنتحرين خلال الأيام الـ39، فيلبينيين، وبنجلاديشياً، وشخصاً غير كويتي (بدون)، والبقية من الجنسية الهندية، وأعمارهم تتراوح بين 25 و58 عاماً.وفيما عزت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية ارتفاع حالات الانتحار إلى الظروف المعيشية الصعبة التي عاشتها العمالة، وانعدام الفرص الوظيفية المتاحة جراء تداعيات الفيروس، رأى علماء النفس أن الخوف الشديد يؤدي للتوتر والقلق والاكتئاب، ومن ثم إلى الانتحار.

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