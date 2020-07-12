بسبب كورونا.. أرجنتيني يضطر للإبحار عبر المحيط الأطلسي 85 يوما لرؤية والده

2020/07/12 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب أرجنتيني على قرار السلطات إلغاء جميع الرحلات الجوية ضمن إجراءات السيطرة على وباء كورونا وأبحر إلى بلاده عبر المحيط الأطلسي في رحلة استمرت 85 يوماً لرؤية والده المسن.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، لم يسمح خوان مانويل باليستيرو لأزمة فيروس كورونا بإبعاده عن والده البالغ من العمر 90 عاماً، وبدأ رحلته البحرية من البرتغال في منتصف مارس الماضي، بعدما أوقفت السلطات الأرجنتينية استقبال جميع ركاب الرحلات الجوية.

وقالت الصحيفة إن الرجل البالغ من العمر 47 عاماً، زود مركبته الشراعية بالتونة المعلبة والفواكه والأرز، وانطلق في رحلته البحرية من جزيرة بوتو سانتو الصغيرة، برغم تلقيه تحذيرات من السلطات البرتغالية بأن رحلته محفوفة بالمخاطر.

ومن جهته، أوضح باليستيرو وهو من عائلة متمرسة على حياة الملاحة، أن الإيمان ساعده في التغلب على تحديات الوحدة وخطر الجوع ونقص الوقود، مبيناً أنه اشترى مركبته البحرية عام 2017، بهدف تنفيذ نصيحة قدمها له صياد متمرس بأن يذهب لرؤية العالم.

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