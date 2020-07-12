الشرطة البريطانية تعتقل مواطنا عض طائر نورس حاول خطف الساندويتش

2020/07/12 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة في مدينة بليموث الإنجليزية القبض علي رجل فقد أعصابه واعتدى بالعض على طائر نورس حاول خطف ساندويتش من يده.

وقالت الشرطة في مقاطعة كورنوال إنها اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 26 عاماً، أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، بعدما رصدت إحدى الدوريات في مدينة بليموث حادثة إمساكه بطائر النورس ومهاجمته بالعض ثم رميه على الأرض.

وأوضح المتحدث باسم مكتب شرطة بليموث: “لقد غرس أسنانه في جسم الطائر قبل أن يرميه بعيداً، وقد شاهد بعض الضباط الحادثة وتوجهوا إليه على الفور ووضعوه رهن الاحتجاز”، مشيرا إلي أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الطائر الذي ابتعد سريعاً عن المكان.

وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فأن الرجل اعترف للشرطة بأنه كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه للسلوك الغريب، وأن الشرطة قررت نقله إلى مستشفى ديرفورد لتلقي العلاج.

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