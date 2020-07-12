صالح وبابير يدعوان لحل مشكلة

2020/07/12 | 18:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال لقائه مع امير الجماعة الاسلامية الكوردستانية علي بابير، اليوم الاحد، على ضرورة حل مشكلة رواتب الموظفين وقوت حياة المواطنين في الاقليم والمركز "دون تمييز".

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح استقبل اليوم، امير الجماعة الاسلامية علي بابير وبحث معه اهم التطورات الامنية والاقتصادية والسياسية في كوردستان والعراق.

وقال البيان إن الجانبين شددا على اهمية حل المشكلات والازمات الحالية عن طريق الحوار الجدي بين جميع الاطراف بغية التوصل لحل مناسب وانهاء المشكلات والازمات وتحقيق الامان والرخاء لجميع المواطنين.

واشار البيان الى ان الجانبين اكدا في محور اخر من اللقاء على ضرورة حل مشكلة رواتب الموظفين وقوت حياة المواطنين بين حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية وحماية حق المواطنين من دون تمييز.

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