البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاسبوع الحالي

2020/07/12 | 18:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي، اليوم الأحد، أن رئاسة مجلس النواب ستحدد موعدا في هذا الأسبوع لاستئناف الجلسات لمناقشة موضوعين.

وقال الفتلاوي لـوكالة شفق نيوز، إن "عددا من الكتل السياسية بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب قدموا عدة طلبات إلى هيئة رئاسة البرلمان لاستئناف جلسات المجلس لمناقشة عدد من المواضيع المهمة أبرزها جائحة كورونا".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان ستحدد موعدا في هذا الأسبوع لاستئناف جلسات المجلس وإصدار قرار نيابي الرفض إعادة ترخيص شركات الهاتف النقال".

وبين الفتلاوي، أن "هناك رفض شعبي وسياسي القرار مجلس الوزراء بشان تجديد عقود شركات الهاتف النقال وإعادة ترخيص وعمل هذه الشركات مرة أخرى في العراق".

يشار إلى أن مجلس النواب رفع جلساته يوم 24 حزيران الماضي إلى إشعار آخر، بعد أن صوت، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي العام.

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