العمل تدعو إلى إعادة النظر في بنود قرض البنك الدولي

2020/07/12 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاحد، على ضرورة إعادة النظر في بنود قرض البنك الدولي وإخضاعه لإجرءات القوانين العراقية وتعليماتها.وقال بيان لوزارة العمل تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزير العمل التقى اليوم، ممثلين عن بعثة البنك الدولي في العراق ومنظمة الامم المتحدة ومكتب ادارة المشاريع (unpos) ، بحضور رئيس لجنة العمل …

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