إصابة الفنانة زهرة الربيعي بفيروس كورونا

2020/07/12 | 18:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصبت الفنانة العراقية الكبيرة، زهرة الربيعي، بفيروس كورونا، في حادث اصابة جديدة لكورونا في الوسط الفني العراقي.وقال مصدر إن “نتائج مختبرية اثبتت اصابة الفنانة زهرة الربيعي بفيروس كورونا”.

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