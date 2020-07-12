التربية تقرر: السنة الدراسية الحالية سنة عدم رسوب لطلبة الإعدادية

2020/07/12 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم الأحد، اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب لطلبة المرحلة الإعدادية بفروعها كافة للذين لا يرغبون بأدائها في الدورين الأول والثاني.

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