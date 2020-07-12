التربية تعقد اجتماعاً عاجلاً وترد على المطالبات باعتماد المعدل التراكمي بديلاً عن الامتحان الوزاري

2020/07/12 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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التربية تعقد اجتماعاً عاجلاً للجنة الدائمة للامتحانات وتؤكد ان اعتماد المعدل التراكمي يلحق الضرر بطلبتتا ولا يمكن تطبيقه على الجميع

عقدت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة اجتماعاً مهماً اليوم الاحد بحضور معالي الوزير ورئيس واعضاء اللجنة لبيان الرأي حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتساب المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي بديلاً عن الامتحان الوزاري.

وخلص الاجتماع الى الرأي الآتي: 1- اعتماد المعدل التراكمي يشكل ضررا كبيرا للطلبة كونهم يركزون جل اهتمامهم في السنة الاخيرة (السادس الاعدادي ) في تحديد مستقبلهم الدراسي.

2- لا يمكن تطبيق هذا المقترح على طلبة تحسين المعدل وطلبة المحاولات البالغ عددهم 11625 طالب.

3- لايمكن تطبيق هذ المقترح على الطلبة الخارجيين وعددهم ٤٩٦٣٠ طالب كونه لا يوجد درجات للصف الرابع والخامس الاعدادي.

4- لايمكن تطبيق هذا المقترح على طلبة محافظة نينوى وبعض مناطق محافظات (كركوك وصلاح الدين و الانبار )الذين تم ترحيلهم من مرحلة الثالث متوسط الى السادس الاعدادي دون مرورهم بالرابع والخامس الاعدادي.

5- ان الدول القليلة التي تعتمد المعدل التراكمي تشترط ان يكون هناك امتحان تأهيلي عند التقديم للكليات والجامعات وهذا غير معمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية .

واضاف البيان ان موضوع المعدل التراكمي سبق وان تم عرضه في هيئة الراي عام 2017 وتم رفضه في حينها من قبل هيئة الراي لعدم وجود جدوى علمية في اقراره ويشكل ضرراً على مصلحة الطالب. ................................

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