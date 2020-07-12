خلية الازمة في نينوى تصدر قرارات جديدة مشددة في مواجهة كورونا

2020/07/12 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

كشف الناطق باسم خلية الازمة في محافظة نينوى، عدي العبادي، الأحد (12 تموز 2020، عن اصدار قرارات جدي...





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