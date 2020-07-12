لن ننسى مجرزة زاريا.. اطلقوا سراح الزكزاكي

2020/07/12 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب الناشطون العراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم مع مظلومية المسلمين من اتباع اهل البيت (عليه السلام) في نيجيريا، وذلك بمناسبة إحياء ا...

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