2020/07/12 | 18:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات إغاثة تحذر: سوريون سيواجهون الموت بعد قرار مجلس الأمن - الصورة لوكالة رويترز

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