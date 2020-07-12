التربية تغلق الباب على جدل “المعدل التراكمي” لطلبة السادس بدلًا من اجراء الامتحان

2020/07/12 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أغلقت وزارة التربية، اليوم الأحد، الباب على الدعوات المكثفة بشأن اعتماد المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي والغاء الامتحان، فيما أوردت 5 نقاط تمنع الاقدام على هذه الخطوة.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “اللجنة الدائمة للامتحانات العامة عقدت اجتماعاً مهماً اليوم بحضور معالي الوزير ورئيس […]

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