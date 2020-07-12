ضجة في مواقع التواصل.. هل صدرت مذكرة قبض بتهمة الإرهاب بحق “متظاهرة شهيرة”؟

2020/07/12 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تضج مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر صدور مذكرة قبض وفق قانون مكافحة الارهاب بحق فتاة من اهالي محافظة ذي قار، شاركت بشكل واسع في الاحتجاجات منذ مطلع اكتوبر.وشهدت مواقع التواصل حملة لمساندة المتظاهرة والمسعفة “دعاء الاسدي”، فيما تحدث بعض الناشطين بأن المذكرة جاءت على خلفية التحشيد للتظاهر لافتتاح المستشفى التركي في المحافظة، […]

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