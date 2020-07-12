2020/07/12 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية، اليوم الاحد، ان اعتماد المعدل التراكمي يلحق الضرر بالطلبة ولا يمكن تطبيقه على الجميع.وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، “عقدت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة اجتماعاً مهماً اليوم الاحد بحضور الوزير ورئيس واعضاء اللجنة لبيان الرأي حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتساب المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية توضح موقفها من قضية اعتماد المعدل التراكمي للطلبة وكالة تقدم الاخبارية.

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